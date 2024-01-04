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مصر تجمد وساطتها بين حماس والاحتلال بعد عمليات الاغتيال

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غزة
الخميس، 04-01-2024 11:18 ص

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، إن  قيام مصر بتجميد دورها كوسيط في المفاوضات بين حماس والاحتلال، بعد اغتيال أحد قيادات المقاومة الفلسطينية في لبنان  أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن  مصر إذا خرجت من التفاوض لوقف الحرب على غزة، فهذا بمثابة كارثة، لأن هذا يعني استمرار الحرب.
 وتابع "مسلم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن القاهرة  استطاعت أن تصيغ خلال الأيام الأخيرة  مقترحًا يحقق أهدافا كلا الطرفيين سواء الإسرائيلي أو المقاومة بصور كبيرة، مشيرًا إلى أن حركة حماس لا تريد الآن الدخول في هدن جديدة، ولكنها تريد وقف إطلاق النار بشكل دائم،  والمقترح المصري للهدنة  قائم على 3 مراحل ينتهي بوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن. 
  وأضاف أن المقترح المصري يشمل إنشاء حكومة فلسطينية مكونة من التكنوقراط في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كل الاطراف وافقت بشكل مبدئي على المبادرة المصرية، ولكن اغتيال احد قيادات حركة حماس في لبنان قد يعطل تنفيذ هذه المبادرة، ولكن في النهاية هناك ضرورة  لوجود حل.

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