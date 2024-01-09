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حفيدة أم كلثوم تتهم محسن جابر ببيع أغاني "كوكب الشرق" لإسرائيل

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ام كلثوم
الثلاثاء، 09-01-2024 11:11 ص

 اتهمت جيهان الدسوقى، حفيدة الفنانة الراحلة أم كلثوم، المنتج محسن جابر، ببيعه أغانى كوكب الشرق لإسرائيل وتم استغلال بعض الأغانى دون علم الورثة.
وقالت الدسوقى ببرنامج الحدث اليوم : شركة عالم الفن تبيع حقوق استغلال أغانٍ لكوكب الشرق إلى إسرائيل، والأمر يحزن، التراث يشوه، وأم كلثوم مش قليلة، والموضوع غير مقتصر على الجانب المادي فقط.
رد محسن جابر على بيع تراث أم كلثوم 
رد المنتج محسن جابر، على الاتهام الموجه له، وقال: "عيب، الكلام ده كبير وإحنا ناس كبار، مش أي حد يخبط على الباب يبقى حد فاهم، ميصحش تطلع تقول إني ببيع التراث، لما أدافع في آخر الدنيا عشان ليا حق محدش يعاتبني عليه، وأي شخص يعتدي على عملي حتى داخل إسرائيل لا أتركه".
وكانت إحدى الشركات الإسرائيلية طرحت أغنية بعنوان "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم، قامت إدارة اليوتيوب بحجبها بناء على طلب من أمين الموجي، الابن الأكبر للملحن الراحل محمد الموجي.

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