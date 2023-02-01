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إلهام شاهين: نريد أفلامًا عن الجنس وزنا المحارم

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إلهام شاهين
Native
Teads
الأربعاء، 01-02-2023 11:20 ص

أثارت الفنانة  إلهام شاهين الجدل بسبب تصريحات جريئة عن ضرورة لإنتاج أعمال فنية تتحدث عن الأمور المحظورة مثل الجنس وزنا المحارم والدين.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لموقع العين الإماراتي، أنها لا تهتم بتعليقات الناس ولا تقرأها.
وتابعت:  أنا قلت خلالها "كفى تقديم موضوعات فنية مرتبطة بالأكشن والكوميدي، فأغلب الأعمال السينمائية مؤخرًا لا تخرج عن هذين النوعين"، نحن نريد أن نتطرق لكل الموضوعات بكل حرية ويكون السقف مفتوحًا، نريد التحدث في السياسة والدين والجنس وكل الموضوعات الشائكة الممنوع الحديث فيها.
وأضافت: كما أن هناك موضوعات اجتماعية مهمة مثلما قدمت قضية زنا المحارم في فيلم "حظر تجول"، مستطردة: هو موضوع صعب لكن لا أعتقد أن الفيلم خدش أي أحد، وتواجد مهرجانات عدة على مستوى العالم وحصل على 28 جائزة حتى اللحظة.

وأوضحت أن المقصود من الحريات أن الرقابة لا تقف على كل شيء وتقف أمام المبدعين، على الكتّاب أن يكتبوا كما يريدون ونترك الجمهور يختار.

وواصلت إلهام شاهين: حينما نقدم تاجر مخدرات لا نقول إنه نموذج جيد، نحن لا نقدم "الحلو" في المجتمع، حينما نتحدث عن زنا المحارم وتحرش رجل بابنته هل هذا نموذج جيد؟ نحن ندق ناقوس الخطر للمجتمع فقط.

وعن نشر صورتها أثناء أداء العمرة، قالت: لن أحدّث الناس في علاقتي بالله. أنا لا أهتم بكلام الآخرين لأن مواقع التواصل الاجتماعي "مستنقع في الحقيقة ولا تعنيني نهائيًا"، أنا أهتم بكلام شخص ذي حيثية وكلامه له قيمة، خاصةً حينما يكون المتحدث هو ناقد فني يتحدث عن عمل لي.

 

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