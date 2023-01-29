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"يا قليل الحياء".. زوجة تضبط زوجها أثناء مغازلة المهرة البحرينية على الهواء

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المهرة
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Teads
الأحد، 29-01-2023 11:17 ص

قطعت امرأة مداخلة زوجها المعجب بالفنانة البحرينية المهرة، على الهواء مباشرة عبر الآثير.

 

وكان الرجل أجرى مداخلة هاتفية مع الفنانة البحرينية خلال برنامج، وبدأ حديثه قائلا :"أنا وايد أحب أتابعك في السوشيال ميديا"، وردت المهرة قائلة :"شو أكثر شيء أقدمه وتحب تتابعه، سواء كان طبخ أو لبس، أو مطاعم".

وأجاب المتصل قائلا :" أحب أتابعك، أحب أشوفك وأسمع كلامك، وأي شيء تعمليه أحبه، لدرجة حتى أن كنت أحلم بشيء، أحلم أني أشوفك في سناب شات".

وتابع :" أقول إذا الله رزقني بنت، تكون حلوة زي المهرة، ومثل عينيها وشعرها حرير وناعم".

و التقطت المهرة طرف الحديث قائلة :"أهم شيء بيتك"، وفي أثناء ذلك تدخلت زوجة الرجل، وقطعت الحديث موجهة له عبارات لوم وشتائم مثل" يا قليل الحياء".
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