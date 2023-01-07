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داعية أزهري: إذا فعلت إلهام شاهين ما صرّحت به.. تكون «زانية»

elaosboa42510
الهام شاهين
Native
Teads
السبت، 07-01-2023 12:39 م


رد الداعية الأزهري عصام الروبي على تصريح الفنانة إلهام شاهين بشأن إمكانية زواجها من شخص ديانته مختلفة، بأن هذا الأمر "حرام ويرتقي إلى مصاف فعل الزنا".
وقال الروبي، خلال حواره على أحد البرامج التليفزيونية، أن هناك ثوابت في القرآن الكريم ومن "سورة البقرة"، لافتا إلى أن ما يبيح زواج المسلمة بغير المسلم مخالف للقرآن الكريم والسنّة النبوية.
وكانت الفنانة، أجابت خلال ندوة عن سؤال بشأن تصريحها الخاص بإمكانية الزواج من شخص ديانته مختلفة قائلة:" لو حبيت رجل من غير ديني هتجوزه مدني".
وأشارت إلى مسألة التصالح بين الأديان، وأنه لا يوجد تفرقة، وأن الدين يعني الأخلاق، وهذا رأيها الخاص، وأنّها تعلم أن البعض سيرفض رأيها.
 

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