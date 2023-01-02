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فيفي عبده تكشف عن ممارستها طقوس غريبة لاجابة الدعاء: بغطس تحت 7 موجات في البحر

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فيفي عبده
Native
Teads
الإثنين، 02-01-2023 11:29 ص

 

 

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها اعتادت على نزول "7 موجات" وقرآة القرآن والدعاء تحت موج البحر.

 

وتابعت فيفي في لقاء مع برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: "أنا متعودة أروح المية أقرا قرآن وأنا واقفة، بنزل 7 موجات وأنا بقرا قرآن وأغطس نفسي تحت الموجة".

 

واستكملت: "لما عملت كيد النسا كان بقالي كذا سنة مش بشتغل، وكنت مكتئبة بسبب زيادة الوزن وإني مش بشتغل وكان نفسي أعمل مسلسل شباب امرأة".

 

وأوضحت أنها كانت تريد تقديم شخصية تحية كاريوكا في "شباب امرأة" بينما تقدم سمية الخشاب شخصية شادية.

 

وأضافت: "وقفت في المية ودعيت ربنا وقلت وحياة موجك يارب وقد موجك ده اللي مش عارف عدده تنصفني على كل اللي ظلموني، وطلعت من المية لقيت المنتج بيكلمني على مسلسل كيد النسا وربنا استجاب لينا".

 

وأشارت إلى أن المنتج أخبرها أنه اختار سمية الخشاب لمشاركتها البطولة دون أن تكون "فيفي" قد أخبرته بالأمر.

 

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