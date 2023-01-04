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إلهام شاهين تعلن موافقتها على الزواج من رجل غير مسلم (فيديو)

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إلهام شاهين
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Teads
الأربعاء، 04-01-2023 10:08 ص

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن هناك أحد الأشخاص سأل في ندوة لماذا يتزوج المسلم من مسيحية بينما لا تتزوج المسلمة من مسيحي؟.

 

وتابعت إلهام شاهين: " أنا أعتقد إن التشريعات عملوها البشر، لكنها مش تشريعات سماوية ده اعتقادي وقراءاتي، ممكن ناس تقتنع وناس لأ".

 

واستكملت: "فيه بلاد عندهم جواز مدني ومش بيرفضوا الزواج على غير دين بعض".

 

وعند سؤالها عن هل توافق على الزواج من شخص على غير دينها، قالت: "آه ممكن اتجوز مدني، المشاعر العقل بيبرمجها أنا عاطفية لكن عقلي بيوجه عاطفتي ".

 

وأوضحت أنها تحب القراءة في الأديان كثيرا، وأضافت: "أنا عندي مكتبة كبيرة جدا وقريت في كل الأديان وقريت القرآن كتير وعاملة 25 عمرة وحجيت مرتين، وبصوم رمضان من وأنا 7 سنين، لما بلاقي جامع أدخله ولما ألاقي كنيسة بدخلها ولو لقيت معبد يهودي هدخله كل الأماكن الدينية أحب أدخلها وأتعبد ربنا فيها".

 

وأضافت إلهام شاهين: "ربنا هيتقبل مني الصلاة والدعاء في أي مكان، والمؤمن من آمن بالله وكتبه ورسله".

 

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