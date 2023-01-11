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فيديو صدم الجميع.. شهاب يركع ليُقبل قدم شذى حسون في مول تجاري

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شهاب يقبل قدم شذى
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الأربعاء، 11-01-2023 11:18 ص

 

 

 

قابلت الفنانة العراقية شذى حسون، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي شهاب غفوري والمعروف بــ"شهاب ملح إنستجرام"، أثناء زيارته إلى العراق.

ولم يتمالك غفوري نفسه حينما وقعت عيناه على شذى حسون، التي رآها أمامه صدفة – في مول تجاري على ما يبدو- حسبما صرح، وصرخ واضعا كفيه على وجهه من المفاجأة.

وتمادى في إظهار رد فعله أمامها، حيث ركع على ركبتيه وقبّل قدمها.

وحسب الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، واصل شهاب ملح إنستجرام الصراخ وسط تعبيرات ضاحكة من شذى حسون، حيث قال: "شذى، وي عمري أخيرا شفتها يا جماعة أدق عليها ما ترد"، ثم استرسل في البكاء وجثا على ركبتيه وقبّل قدميها.

 

من ناحيتها، فوجئت شذى حسون برد فعل شهاب ملح إنستجرام المبالغ فيه، وأخذت في الضحك لثوان قبل أن تحاول جذبه من ذراعه ليقف على قدميه وهي تردد: قوم كافي شهاب كافي.

 

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المتداول لشهاب ملح إنستجرام وشذى حسون، وعلق عليه الكثير من النشطاء، وانهالت الانتقادات على شهاب بسبب تصرفه المبالغ فيه.

 

في المقابل، دافع البعض عن "شهاب ملح إنستجرام" مؤكدين أن شذى حسون كانت تدعمه منذ بداية مشواره على الرغم من تعرضه للهجوم والسخرية على يد الكثير من الفنانين.

 

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