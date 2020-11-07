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بعد فوزه..

تعليق مثير من مستشار بن زايد بشأن موقف الخليج من "بايدن"

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تعليق مثير من مستشار بن زايد بشأن موقف الخليج من "بايدن"
 
السبت، 07-11-2020 07:19 م الطيب حسين
نشر الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، تغريدة مثيرة حول فوز المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو يابدن، وموقف دول الخليج منه.

وكتب عبر "تويتر": "أخيرا فاز بشق الأنفس لكنه فاز ويجب احترام الاختيار الحر للشعب الأمريكي واتوقع ان دول الخليج العربي ستكون في مقدمة الدول التي سترسل التهنئة له بالفوز وتتمنى له التوفيق".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن بايدن فاز في انتخابات الرئاسة بعد إعلان نتيجة بنسلفانيا ونيفادا.

 

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