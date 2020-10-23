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استطلاع رأي: بايدن تفوق على ترامب في المناظرة الأخيرة

"بايدن " و "ترامب"
ارشيفية
 
الجمعة، 23-10-2020 11:37 ص وكالات- الدويني فولي
كشفت استطلاعات الرأي التي أجريت حول الفائز في المناظرة الأخيرة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن عن فوز الأخير.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "إس.إس.آر.إس" عبر الهاتف، بمشاركة 585 ناخبًا مسجلًا، فإن 53% من الناخبين رأوا أن بايدن تفوق على ترامب خلال المناظرة التي بثتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 39% من المشاهدين رأوا أن ترامب حقق النصر على بايدن، فيما رأى 73% منهم أن بايدن تمكن بشكل صحيح من توجيه الانتقادات إلى ترامب، بينما يعتقد 50% أن انتقادات ترامب لبايدن كانت عادلة وصحيحة.

جدير بالذكر أن نتائج استطلاعات الرأي لا تعكس بالضرورة النتائج الحقيقية، ففي عام 2016 تفوقت المنافسة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات هيلاري كلينتون، على ترامب في جميع الاستطلاعات ولكن نتيجة الانتخابات كانت مختلفة تماما.

وكان ملف مكافحة فيروس "كورونا" أول مواضيع المناظرة، حيث أكد ترامب أن أمريكا أغلقت "أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني"، مشددًا على أن إدارته تحارب كورونا "بحزم شديد". 

كما أكد أن لقاح "كورونا" سيكون جاهزًا خلال أسابيع، مضيفًا أنه سيتم الاعتماد على الجيش لتوزيع اللقاح لملايين الأشخاص.

وشدد ترامب على عدم إغلاق البلاد مجددًا لمواجهة "كورونا"، مضيفًا: "لا يمكن البقاء في القبو كما يفعل بايدن". كما تطرق إلى إصابته بـ"كوفيد-19" ودخوله المستشفى وتعافيه، مؤكدًا أنه بات "محصنًا" ضد الفيروس.

من جهته، شنّ بايدن هجومًا عنيفًا على ترامب بسبب طريقة إدارته لأزمة فيروس "كورونا"، معتبرًا أن "المسؤول عن العدد الكبير للوفيات (بكورونا في أمريكا) يجب أن لا يكون رئيسًا"، ورأى أن ترامب "ليس لديه أي خطة لمواجهة كورونا". وذكّر بايدن بأن "الرئيس سبق وقلل من خطورة كورونا".

واعتبر بايدن أنه "علينا تطبيق الإجراءات لمواجهة "كورونا" وليس إغلاق البلاد.. نحن على وشك خسارة 200 ألف شخص إضافي بسبب كورونا"، مشددًا على أن "توفير الموارد أمر ضروري لمواجهة كورونا".
 

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