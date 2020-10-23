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إذا أصبحت الرئيس .. "بايدن" يحذر هذه الدول

بايدن
بايدن
 
الجمعة، 23-10-2020 09:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن إنه في حال فوزه بمنصب الرئيس فأن كلا من  الصين و إيران و روسيا ستدفع ثمن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .
و أضاف بايدن خلال المناظرة التليفزيونية الثانية والأخيرة بينه وبين منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي أنه لم يتلق بنسا واحدا من أي جهة أجنبية .
و جاء تصريح بايدن ردا علي مزاعم  ترامب بفساد مالي تحوم حوله ، حيث قال ترامب :" اعتقد أنك تدين بشرح للشعب الأمريكي ".
كما اتهم بايدن الرئيس ترامب بانتهاج سياسة إجرامية بحق أطفال المهاجرين الذين فصلوا عن ذويهم عند وصولهم للولايات المتحدة ، مضيفا هؤلاء الأطفال هم لوحدهم ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه.. هذا إجرامي ".
جدير بالذكر أن منظمة حقوقية ووثائق قضائية كشفت أن السلطات الأمريكية فشلت في تحديد أماكن ذوي 545 طفل مهاجر فصلوا عن عائلاتهم علي الحدود الأمريكية بسبب سياسات الهجرة المتشددة التي بدأ ترامب في تنفيذها في مايو 2018 .

 

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