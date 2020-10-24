السبت، 24-10-2020
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن لمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية
الأمريكية ، جو بايدن
، أنه يوفر لقاح ضد فيروس" كورونا
" المستجد مجانا
للجميع في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية والتي من المقرر عقدها في نوفمبر القادم
.
و أستعرض بايدن
في خطابه خطته لمكافحة
الفيروس قبل 11 يوم من موعد الانتخابات قائلا :" فور توافر لقاح آمن و فعال
فإنه يجب أن يتاح للجميع مجانا سواء كان لديهم تأمين أم لا " .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قد أكد أن اللقاح سيكون متوفر للجميع مجانا .