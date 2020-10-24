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مفاجأة سارة من " بايدن " في حال فوزه .. خاصة بفيروس " كورونا "

بايدن
بايدن
 
السبت، 24-10-2020 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن لمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية ، جو بايدن ، أنه يوفر لقاح ضد فيروس" كورونا" المستجد مجانا للجميع في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية والتي من المقرر عقدها في نوفمبر القادم .
و أستعرض بايدن في خطابه خطته لمكافحة الفيروس قبل 11 يوم من موعد الانتخابات قائلا :" فور توافر لقاح آمن و فعال فإنه يجب أن يتاح للجميع مجانا سواء كان لديهم تأمين أم لا " .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن اللقاح سيكون متوفر للجميع مجانا .
 

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