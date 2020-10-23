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رد غير متوقع من روسيا علي تبادل الاتهامات بين ترامب و بايدن بالتواطؤ مع بوتين

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
 
الجمعة، 23-10-2020 12:51 م متابعات- أمينة عبد العال
علق الكرملين الروسي علي المناظرة الرئاسية بين الرئيس الأمريكي ترامب و منافسه الديمقراطي جو  بايدن والتي جرت مساء أمس  ، بأن الموظفين في الكرملين لم يشاهدوا المناظرة الرئاسية ولكنهم قرأوا عنها في وسائل  الإعلام .
و أضاف المتحدث باسم الكرملين ، ديمتري بيسكوف ، ردا علي الاتهامات المتبادلة بين بايدن و ترامب حول العلاقات مع روسيا :" نحن بالطبع قرأنا الكثير من الأشياء علي وسائل الإعلام بخصوص هذا الموضوع ولكننا لم نشاهد المناظرة نفسها علي أي حال ربما يكون الهدف منها هو الناخبين الأمريكيين أي الشعب الأمريكي عليهم أن يحكموا من فاز في المناظرات و ليس نحن " .
و أشار إلي أن المنافسة في كراهية روسيا أصبح بالفعل منهج لجميع العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة ، نحن ندرك ذلك ولا يسعنا إلا التعبير عن الأسف .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف خلال مناظرته مع بايدن عن مبلغ مالي قال إن منافسه الديمقراطي تلقاه من الرئيس الروسي فلادمير بوتين .
 

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