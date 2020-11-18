زوجة سفاح الجيزة التي قتل أختها: فيه بنتين تانيين أعرفهم مختفيين من بعد ما قابلوه

الأربعاء، 18-11-2020
06:34 ص
أحمد عادل شعبان
فجرت فاطمة - شقيقة المجني عليها نادين
و الزوجة السابقة لسفاح الجيزة
- مفاجأة من العيار الثقيل.
وأشارت إلى أنها استغربت ما نشرته وسائل الإعلام عن ارتباط زوجها سفاح الجيزة
بشقيقتها الصغرى نادين
قبل قتلها.
وقالت في تصريحات صحفية: أكيد حاول يستدرجها عشان يسرق مصوغاتها.
وأشارت إلى أن الضحية كانت تشارك في بعض أعمال الفيديو كليب في مدينة الإنتاج الإعلامي قبل مقتلها.
وتابعت: فيه بنتين أصحاب أختي المجني عليها مختفيين في وقت معاصر من اختفاء أختي وغالبا ممكن يكونوا عرفوه.