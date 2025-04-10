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مفاجأة.. الكشف عن هوية القـ.ـاتل الحقيقي لمسنة الإسماعيلية

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مفاجأة.. الكشف عن هوية القـ.ـاتل الحقيقي لمسنة الإسماعيلية

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الخميس، 10-04-2025 09:45 ص

 

كشفت التحقيقات في قضية مقتل سيدة مسنة في ظروف غامضة بالإسماعيلية، مفاجآت جديدة، وبحسب مصادر، في تصريحات خاصة للموقع، أكدوا ارتكاب ابن اخت القتيلة للواقعة بغرض السرقة وهو ما كشفته التحريات، وإطلاق سراح المشتبه فيهم بعد تأكد براءتهم من التهمة المنسوبة لديهم.

وكانت مباحث الإسماعيلية اشتبهت في بعض المتهمين، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع ضباط مباحث شرطة ثاني بالإسماعيلية، من تحديد مكان المتهمين وإلقاء القبض عليهما، إلا أن التحريات نفت عنهم ارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان بالإسماعيلية، بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على سيدة عجوز داخل مسكنها ووجود بعثرة في الشقة تشير إلى أن دافع الجريمة بغرض السرقة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة في السبعينات من عمرها، مسجاة على الأرض داخل شقتها، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين استخراج تصريح الدفن.

وكان قد وجه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الإسماعيلية، العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي رئيس وحدة مباحث قسم ثان، بسرعة كشف غموض الواقعة.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم ثان الإسماعيلية أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل، تسلل إلى مسكن السيدة بغرض السرقة، وأن المجني عليها كانت معلوم عنها تمتلك بعض المشغولات الذهبية.

ووجه العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، والعميد حمدي صبري رئيس مباحث الأمن العام، بسرعة تكثيف الجهود وضبط الجاني.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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