شقيق ضحية سفاح الجيزة يفجر مفاجأة مدوية عن القاتل

الثلاثاء، 17-11-2020
07:18 ص
المصريون
كشف شقيق المهندس رضا
- الضحية الأولى لـ سفاح الجيزة
- مفاجأة مدوية عن قذافي . ف السفاح .
وقال في مداخلة مع برنامج " مساء DMC " : السفاح قذافي ليس مجرد صديق لرضا شقيقي لكنه متربي معانا في المنطقة منذ كنا أطفالا.
وأضاف: طوال هذه السنوات لم نلاحظ أية شبهات أو ملاحظات بل كان يبدو شخصا طيبا وهو ممثل بارع من المستحيل لأي شخص فينا أن يتوقع هذا العدد الكبير من الجرائم الذي ارتكبه.
وأردف: الأغرب من ذلك أنه عند اختفاء شقيقي كان السفاح يبحث معنا بل وأتى معنا لقسم الشرطة أثناء تقديم بلاغ الاختفاء دون أن يلاحظ عليه أي نوع من القلق.