مفاجأة جديدة في قضية سفاح الجيزة .. قتل زوجتيه و صديقه و صديقة زوجته وشقيقها

الخميس، 12-11-2020
07:25 ص
أحمد عادل شعبان
وتتوالى المفاجآت في قضية سفاح الجيزة
بعد اعترافه بقتل زوجته و صديقه ودفنهما في شقة الأول.
وفجرت التحريات مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشف أنه متهم بقتل 3 آخرين وهم زوجته الثانية و صديقتها و شقيقها ودفنهم بنفس الطريقة حيث يجري التحقيق في هذه المعلومات لبيان صحتها من عدمها.
صدفة غريبة كشفت الجريمة حيث طالب شقيق المجني عليه بمعرفة مصير شقيقه المهندس رضا عبد اللطيف 42سنة والذي اختفى بعد عودته من العمل بإحدى الدول الخليجية.
وأشار شقيق المجني عليه إلى أن صديقه طلب منه البحث في السجون إذ ربما يكون شقيقه قد حبس على ذمة إحدى القضايا ، فوجد شقيقه محبوسا على ذمة قضية سرقة ، فذهب إلى زوجة شقيقه التي علم أنها تقيم في الإسكندرية وطلب منها عرض صورة لشقيقه إذ ربما يكون هناك تشابه في الأسماء ، لكنه فوجيء أن الصورة التي عرضتها زوجة شقيقه تخص شخص يدعى (ق . ف) كان على معرفة بالمجني عليه ، فعلم الأخ أن هذا الشخص انتحل صفة شقيقه وحرر محضرا بالواقعة فتم استدعاء المتهم من محبسه واعترف بقتل المجني عليه ودفن الجثة في شقة الراحل بسبب خلافات بينهما ثم أقر بقتل زوجته الأولى أيضا ودفنها بنفس الشقة التي حولها إلى قبر لضحاياه ، وأرشد عن مكان الجثث فتم العثور على هيكلين عظميين ويتم فحصهم حاليا لمعرفة ما إذا كانوا يخصا المجني عليهما أم لا؟.
وحاليا يتم التحقيق مع الجاني في الوقائع الجديدة لمعرفة مدى صحة اتهامه بقتل زوجته الثانية وصديقتها وشقيقها.