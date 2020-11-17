الثلاثاء، 17-11-2020
08:47 ص
المصريون
كشفت التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية في قضية سفاح الجيزة
عن مفاجأة من العيار الثقيل.
وقالت التحريات إن المتهم قذافي فراج
أقام لعدة أشهر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وحررت بعض محاضر التغيب لأشخاص كانت إحداهن لفتاة تفيد التحريات أنها كانت في دائرة معارف المتهم.
ومن المقرر أن تستجوب الأجهزة الأمنية المتهم في بلاغ الاختفاء وفي حال ثبت تورطه في الجريمة سوف يُطلب منه الكشف عن قبر المجني عليها .
و مازالت قصة سفاح الجيزة
المدعو "قذافي فرج" تتصدر اهتمامات المصريين نظرا لغرابتها على المجتمع المصري.
و كشفت "مي" - زوجة سفاح الجيزة
- مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدة أن السفاح قتل أبنائهما الثلاثة.
وقالت في تصريحات تلفزيونية: كنا متزوجين وكان ينزعج بشدة عندما أخبره أنني حامل.
وأضافت: أخبرته أنني حامل 3 مرات وفي كل مرة كان يشتري طعاما من الخارج ويلح علي في أكله بدعوى تغذية الجنين ثم أتفاجأ بعدها أنني فقدت جنيني وحتى الآن لا أعرف نوعية المادة التي كان يضعها لي لكني فقدت 3 أجنة بهذه الطريقة.
وتابعت: كان طيب جدا وكان بيصلي الفرض بفرضه وبيعمل خير قدام الناس ومستحيل تصدقي إن الشخص دا موضع شبه.
واستدركت: تم القبض عليه وأنا على ذمته واكتشفت أنه تزوج العديد من الفتيات قبلي وقتل بعضهم.
و كشف وفي الدين فؤاد - محامي المهندس رضا الضحية الأولى لـ سفاح الجيزة
- عن أخطر ما فعله المتهم "قذافي" في ضحاياه.
وقال في تصريحات إعلامية إن السفاح كان يرتبط بصداقة مع المجني عليه رضا ثم استولى على أمواله ولما عاد الضحية لإنهاء المسائل المادية مع السفاح طلب من زوجته إعداد الطعام و وضع فيه السم ثم قدمه للمهندس رضا وبعدها أجهز عليه.
وأضاف: بعدها علمت زوجة السفاح بهذه الفعلة الشنعاء وكانت بينهما مشكلات مالية وظلت تحدث تهديدات بينهما حتى غضب السفاح وقال لها "انتي مش أعز عندي من صاحب عمري رضا اللي قتلته" ثم قتلها بنفس الطريقة ودفنها في نفس الشقة التي دفن فيها الضحية الأولى رضا.