موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

الأحد، 24-04-2022
11:07 ص
يواجه
النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش
في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة
الدوري
المصري الممتاز لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢
ومن
المقرر أن تقام مباراة
الأهلي وطلائع الجيش
في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء
بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل علي ملعب السلام الأهلي وي.
وتذاع
مباراة
الأهلي وطلائع الجيش
عبر قناة اون تايم سبورت وسط تحليل مجموعة من نجوم
الكرة المصرية.
وكان
الأهلي تأهل ل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام الرجاء المغربي في ربع
نهائي البطولة
وسيواجه
الأهلي نظيره وفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أحد يومي٦او ٧ مايو
المقبل في القاهرة