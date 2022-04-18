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زوجة بدر بانون تثير الجدل بالهجوم على حكم مباراة الأهلي والرجاء

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بانون
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الإثنين، 18-04-2022 02:32 م


أثارت زوجة بدر بانون لاعب النادي الأهلي الجدل الواسع بعد مباراة النادي الأهلي مع نادي الرجاء وتقدم الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف حيث انتقدت حكم المباراة .
أثارت غزلان زوجة النجم المغربي بدر بانون، لاعب النادي الأهلي، الجدل ، بسبب "ستوري" تنتقد فيها حكم مباراة الفريق الأحمر ضد نادي الرجاء، واحتسابه لركلة جزاء لصالح القلعة الحمراء، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقبل ساعات كانت دونت «غزلان» زوجة بدر بانون منشورا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، قدمت خلاله اعتذارا لجمهور النادي الأهلي، قائلة: «الله يهديكم اللي فاهمين موضوع المنشن بتاع الحكم غلط، ماتكبروش الموضوع لو سمحتوا، الصورة كان مقصود بيها عتاب على الحكم فقط، الأهلي مالوش دخل بالحكاية خالص».
وتابعت غزلان بانون: «لما شوفت إن الصورة اتفهمت غلط مسحتها على طول، مستحيل أغلط في النادي الأهلي اللي طالما بنشجعه وبنحترمه من زمان».
وكان التقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي مساء يوم السبت الموافق 16 ابريل  على مركب محمد الخامس بالمغرب في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
 

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