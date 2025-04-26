الأحد 27 أبريل 2025
توقيت مصر 06:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حبس وائل غنيم 6 أشهر بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ

إلغاء حفل تامر حسني بعد كارثة حادث قصر البارون.. والنيابة تحقق

قصر البارون.. إصابة 10 ونقلهم إلى المستشفى في سقوط ستاند بحفل تامر حسني

حفل تكريم ووداع.. كواليس اتفاق الأهلي مع كولر على الرحيل بصورة مُشرفة

1600 جنيه.. الحكومة تعلن موعد وتفاصيل زيادة المرتبات رسميًا

اندلاع حريق بمصنع نسيج في العاشر من رمضان

راندا البحيري تتعرض للتسمم بعد تناولها "بـ لبن" في الإمارات

عماد النحاس: كولر فقد شخصيته مع الأهلي رغم امتلاك لاعبين "يخلوك تفوز باشا"

زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية مشابهة لإسرائيل

أحمد حاتم يرد على شائعات ارتباطه بـ هنا الزاهد

عماد النحاس: كولر فقد شخصيته مع الأهلي رغم امتلاك لاعبين "يخلوك تفوز باشا"

Screenshot 2025-04-26 144625
..
السبت، 26-04-2025 02:47 م
انتقد عماد النحاس لاعب الأهلي السابق، أداء السويسري مارسيل كولر المدير الفني، أمام صن داونز في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وخروج الأحمر من البطولة.
وأقيمت المباراة بين الأهلي وصن داونز على أرضية استاد القاهرة اليوم في إياب نصف نهائي دروي أبطال إفريقيا.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "مبروك لصن داونز بكل أمانة المدير الفني فعل كل شيء يحتاجه المدرب في مباراة مثل هذه، وأصعب سيناريو على الأهلي، وتدخل فيه كولر بشكل كبير جدًا، نحن قمنا بالاشادة به في المباراة الاولى لأن السيناريو يجب أن يكون كذلك".

وتابع: "كان مطلوب تغطية الهدف مبكرًا، الشوط الثاني فكرنا في حالة دفاعية فقط لا غير".
وأكمل: "كولر فقد شخصيته تمامًا مع الأهلي، شخصية الـ 10 أو 11 بطولة اللي حققها مع الأهلي، كان صاحب شخصية وواضح وأسلوب محترم جدًا، في الفترة الأخيرة كل المباريات الكبيرة نتائجه غير جيدة، ألوم عليه في المباريات الكبيرة، شخصيته من شخصية النادي".
واستكمل: "الجماهير في ظهرك والإدارة تدعمك، لو أنت خسرت اللاعبين فهذا بسببك أنت، أنت من بدأت تخسر اللاعبين وأفقدتهم شعور اللعب والشغف والمسؤولية والروح والحماس".
وأردف: "التقصير رقم واحد عند المدير الفني، عندك تدعيمات في يناير، لاعبين يجعلوك تفوز بالمباراة بهدوء و(مرتاح وباشا وتشرب شاي ولكن بشغلك وعلاقتك الجيدة مع اللاعبين)، من الواضح أنك خسرت جزءًا كبيرًا جدًا".
وأتم: "خسرنا المباراة وإفريقيا بسبب المدرب وتغييرات وعدم جاهزية، بعض اللاعبين وسوء توفيق في الهدف، ولم نحرز هدفًا آخر لكي نقتل المباراة".

إقرأ ايضا

20250425195132006

حبس وائل غنيم 6 أشهر بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ

8f4acf07-1bcd-4c6a-bdd4-efb4ab9cf44f

إلغاء حفل تامر حسني بعد كارثة حادث قصر البارون.. والنيابة تحقق

6c6bbe5a-4534-40d8-9500-5e264fe9a514

قصر البارون.. إصابة 10 ونقلهم إلى المستشفى في سقوط ستاند بحفل تامر حسني