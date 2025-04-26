السبت، 26-04-2025
02:47 م
انتقد عماد النحاس
لاعب الأهلي السابق، أداء السويسري مارسيل كولر
المدير الفني، أمام صن داونز في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وخروج الأحمر من البطولة.
وأقيمت المباراة بين الأهلي وصن داونز على أرضية استاد القاهرة اليوم في إياب نصف نهائي دروي أبطال إفريقيا.
وقال عماد النحاس
في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "مبروك لصن داونز بكل أمانة المدير الفني فعل كل شيء يحتاجه المدرب في مباراة مثل هذه، وأصعب سيناريو على الأهلي، وتدخل فيه كولر
بشكل كبير جدًا، نحن قمنا بالاشادة به في المباراة الاولى لأن السيناريو يجب أن يكون كذلك".
وتابع: "كان مطلوب تغطية الهدف مبكرًا، الشوط الثاني فكرنا في حالة دفاعية فقط لا غير".
وأكمل: "كولر
فقد شخصيته تمامًا مع الأهلي، شخصية الـ 10 أو 11 بطولة اللي حققها مع الأهلي، كان صاحب شخصية وواضح وأسلوب محترم جدًا، في الفترة الأخيرة كل المباريات الكبيرة نتائجه غير جيدة، ألوم عليه في المباريات الكبيرة، شخصيته من شخصية النادي".
واستكمل: "الجماهير في ظهرك والإدارة تدعمك، لو أنت خسرت اللاعبين فهذا بسببك أنت، أنت من بدأت تخسر اللاعبين وأفقدتهم شعور اللعب والشغف والمسؤولية والروح والحماس".
وأردف: "التقصير رقم واحد عند المدير الفني، عندك تدعيمات في يناير، لاعبين يجعلوك تفوز بالمباراة بهدوء و(مرتاح وباشا وتشرب شاي ولكن بشغلك وعلاقتك الجيدة مع اللاعبين)، من الواضح أنك خسرت جزءًا كبيرًا جدًا".
وأتم: "خسرنا المباراة وإفريقيا بسبب المدرب وتغييرات وعدم جاهزية، بعض اللاعبين وسوء توفيق في الهدف، ولم نحرز هدفًا آخر لكي نقتل المباراة".