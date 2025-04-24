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أجواء أسطورية.. أول مشاهد من حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر

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الخميس، 24-04-2025 12:36 ص

 

احتفل الثنائي الفني ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال   بزفافهما مساء الأربعاء في حفل استثنائي أُقيم عند هرم سقارة الأثري، وسط أجواء ساحرة تحمل طابع الحضارة الفرعونية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

 إضاءة هرم سقارة

وشهد حفل الزفاف إنارة هرم سقارة باللون الأحمر لظهوره بشكل متناسق، يأتي هذا الحفل بعد أيام من احتفال الثنائي بعقد قرانهما في 14 أبريل الجاري، في أجواء عائلية مميزة شهدت حضور عدد من المقربين منهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

 

بكاء أحمد زاهر

بينما خطف الفنان أحمد زاهر الأنظار بلحظة بكائه تأثرًا بزواج ابنته، وهو المقطع الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر محركات البحث خلال الايام الماضية.

 

ومن المنتظر أن يحيي حفل الزفاف عدد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، على رأسهم الفنان تامر حسني، ومحمد حماقي، وسط فقرات موسيقية متنوعة، زادت من الأجواء البهيجة للحضور.








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