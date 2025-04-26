زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية مشابهة لإسرائيل

السبت، 26-04-2025
02:40 م
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي
، الجمعة، إنه يريد «ضمانات أمنية قوية من الولايات المتحدة» تشبه تلك التي تمنحها واشنطن لإسرائيل.
وأضاف زيلينسكي
أن بلاده تحتاج إلى مثل هذه الضمانات في ظل الأوضاع الحالية، موضحًا أن هناك محادثات جارية بهذا الشأن في العاصمة البريطانية لندن. وأشار إلى أن الأولوية لأوكرانيا هي ضمان أمن مستدام يتماشى مع مصالحها الوطنية.
من جانب آخر، لفتت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير لها، الأربعاء الماضي، إلى أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن استيائهم من موقف أوكرانيا الرافض لمقترحات تتعلق بالتنازل عن بعض الأراضي.
وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت تأمل أن توافق كييف على حلول وسط فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن نظام زيلينسكي
يصر على أولوية تحقيق وقف كامل لإطلاق النار قبل مناقشة أي قضايا أخرى. هذا الموقف دفع واشنطن لإعادة النظر في استراتيجيتها الدبلوماسية تجاه الأزمة الأوكرانية.