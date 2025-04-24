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علاقة بـ"الأبيض" وضبط شقيقها.. مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة

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الخميس، 24-04-2025 01:52 ص

 

 

مفاجآت جديدة في قضية مخدرات سارة خليفة، حيث كشفت مصادر عن علاقة سارة خليفة بـ نجل «الأبيض» أشهر تاجر مخدرات والمسئول الرئيسي عن العصابة المتهمة فيها سارة بجلب وتصنيع البودر.

 

قالت المصادر، إن المتهم الرئيسي في قضية المخدرات يدعى خ. ف الشهير بـ الأبيض واحد من بين أشهر تجار المخدرات، ونجله ف. خ المحبوس بحكم قضائي نهائي على ذمة إحدى قضايا المخدرات في الجيزة.

 

وأضافت المصادر، أن نجل تاجر المخدرات «الأبيض» كان أحد زبائن مركز تجميل سارة خليفة وكان دائم زيارتها وتربطهما علاقة صداقة وأنه صدر ضده حكم قضائي في غضون 2023 بعد ضبطه في الجيزة بكميات من المخدرات تجاوزت 25 مليون جنيه حينها.

 

وأشارت المصادر إلى أن سارة خليفة كانت في فرنسا ثم عادت إلى البلاد وتم رصدها ورصد تحركاتها والعلاقة التي تربطها بنجل الأبيض ثم قامت مأمورية أمنية بضبطها داخل شقتها في العجوزة بحوزتها كيس من البودر، كما تم العثور على أكياس أخرى في سيارتين تابعتين لها أنكرت ملكيتهما بعد ذلك.

المفاجآت لم تقف عند ذلك الحد في القضية، فقد أدلى المتهم أ. ر المضبوط بحوزته قرابة 120 كيس بودر باعترافات أكد فيها أن المواد المضبوطة بأكملها ملكية لـ خ. ف الأبيض وأنه أيضا مالك الوحدتين المتحفظ عليهما بالسلام ومدينة نصر، فيما تم ضبط شقيق سارة بحوزته مخدر الحشيش وأيضا أكياس من البودر.

 

المصادر تابعت، أن سارة خليفة تعاني من وعكة صحية في الرحم وهو ما أثر عليها أثناء تواجدها في التحقيقات وتعرضت خلالها لـ نزيف حيث تم نقلها إلى مستشفى خاص بالقرب من مقر النيابة في القاهرة الجديدة لإسعافها ثم إعادتها من جديد لاستكمال التحقيقات معها.

وكشفت المصادر أن سارة خليفة حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وما يعادل بكالوريوس الإعلام من إحدى الجامعات الخاصة في مصر، كما أنها متعهدة حفلات لمطربي المهرجانات في الدول العربية وجرى فحص كافة تعاملاتها البنكية والمالية خلال الشهور الأخيرة منذ بداية العام.

فيما أكدت المصادر أن التحقيقات ما زالت جارية في القضية خاصة وأن المتهم الرئيسي الشهير بـ الابيض ما زال هاربا وبرفقته اثنان آخران، وأن سارة خليفة تم إيداعها قسم التجمع الأول لحين موعد تجديد حبسها القانوني وذلك بعد عرضها الثلاثاء 22 أبريل على الطب الشرعي لبيان ماهية مرضها ثم نظر جلسة التجديد في صباح الأربعاء 23 أبريل.

 

وأفادت المصادر أيضا بأنه ما زال هناك الكثير في القضية من فحص الهواتف والاستعلام عن السيارات المضبوطة وضبط وإحضار المتهمين الهاربين وكذا تحديد دور كل من المتهمين، نافية قرار التحفظ على أموال المتهمين ومن بينهم سارة خليفة خاصة وأن قرار التحفظ لا يصدر عن دائرة التجديد.

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