كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن عودة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى تدريبات الأبيض، وغضب بيسيرو، من أزمة اللاعب.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بيسيرو منزعج بسبب زيزو وأنه مش معاه وخلينا نفترض أن اللاعب رجع التمرين انهارده هقولكم أنه هيلعب على طول بعد بكرة".

أضاف: "بيسيرو غاضب بشدة لأن زيزو من اللاعبين اللي عندهم عقلية احترافية، ويعلم قدراته جيدا، وكان لابد من التعامل معه بشكل احترافي، والاستفادة منه حتى نهاية عقده".

أكمل: "سألت المقربين من زيزو، هل عنده استعدادا يرجع تاني يتمرن، قال طبعا من بكرة بس بشرط يأمنوني، وهرجع عادي دون أي أزمة".

أوضح: "الحقيقة أنا شايف أن المدرب عاوز زيزو واللاعب عاوز يتمرن، وأنت عندك نهائي الكأس و6 مباريات هامة في الدوري، وزيزو 50% من قدرات الزمالك، ليه ما يرجعش تاني أنا مش شايف أي أزمة".

وأختتم تدريباته: "الجمهور كان هاجمه طب وأيه يعني؟ مهو اللي هاجموه دول هما اللي هيهتفولوا بعد كدا أو هيسكتوا، أو يهاجموه تاني وهو لاعب محترف عادي، لازم يلعب حتى نهاية عقده، والزمالك يستفيد منه".