بعد خفض الفائدة.. قرار صادم من البنك المركزي لأصحاب هذه الشهادات

أعلن البنك الأهلي المصري وقف العمل بالشهادة البلاتينية ذات أجل سنة للعائد الثابت بكافة دورياتها 23% للعائد اليومي و23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي من يوم الأحد المقبل بعد مرور 15 شهرا على طرحها، وفق بيان له اليوم.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت ايقاف اصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها.

جاء قرار البنك الحكومي بعد وقت قصير من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في اجتماع الخميس الماضي إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

في يناير 2024 طرح بنكا الأهلي ومصر الشهادة أجل سنة للعائد الثابت بسعري عائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، بهدف إعادة استرداد السيولة مع استحقاق الشهادة النظيرة لها 22.5% و25%.

وجذبت الشهادة مرتفعة العائد نحو 1.3 تريليون جنيه في بنكي الأهلي ومصر منها 888 مليار جنيه في البنك الأهلي، وفق ما قاله محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي في وقت سابق.

خفض 2% على الشهادات البلاتينية الثلاثية

كما قرر البنك الأهلي تخفيض العائد 2% على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - بكافة دورياتها، وفق ما قاله الإتربي.

وأكد أن هذه التغييرات تسري اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/4/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.

وأضاف الاتربي أنه تم خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.5% إلى 15.2% بدلا من 17.5%.