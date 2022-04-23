موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي أفريقيا

السبت، 23-04-2022
11:44 ص
تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ نصف نهائي دوري
ابطال افريقيا عقب الفوز أمام الرجاء المغربي.
وسيواجه النادي الأهلي نظيره فريق وفاق سطيف الجزائر
ي في
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وستقام مباراة
الأهلي ووفاق سطيف
في ذهاب نصف نهائي دوري
ابطال افريقيا في القاهرة يومي 6 أو 7 مايو
المقبل بينما تقام مباراة
العودة بالجزائر
يومي 13 أو 14 مايو.
وتذاع مباراة
الأهلي
ووفاق سطيف
في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عبر قناة بي ان سبورت .تحليل مجموعة من
نجوم الكرة
وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل
مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة
التي أقيمت
بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب
بالقاهرة بهدفين لهدف.
فيما تأهل وفاق سطيف
للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي
التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة
التى
جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب
دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.