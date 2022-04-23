السبت 23 أبريل 2022
توقيت مصر 12:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي أفريقيا

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة

اتحاد الكرة يكشف موقف الفيفا الرسمي من إعادة مباراة مصر والسنغال

القبض على عروس في يوم الصباحية والسبب صادم

والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

صورة قبر محمود عبدالعزيز تثير إعجاب الجميع.. ماذا كُتب عليه؟

تهز السعودية.. يقتل عائلته بالكامل بطريقة بشعة في نهار رمضان

صورة ترصد رد فعل بدر بانون على هدف الأهلي في الرجاء تثير غضب الجماهير

سيدة عارية تمامًا داخل صندوق قمامة في أكتوبر

ADS
 

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي أفريقيا

19_2022-637817472786331446-633
ا
Native
Teads
السبت، 23-04-2022 11:44 ص

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز أمام الرجاء المغربي.
وسيواجه النادي الأهلي نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وستقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في القاهرة  يومي 6 أو 7 مايو المقبل بينما تقام مباراة العودة بالجزائر يومي 13 أو 14 مايو.
 وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عبر قناة بي ان سبورت .تحليل مجموعة من نجوم الكرة
وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.
فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.

 

إقرأ ايضا

1787431_0

اتحاد الكرة يكشف موقف الفيفا الرسمي من إعادة مباراة مصر والسنغال

gt

صورة ترصد رد فعل بدر بانون على هدف الأهلي في الرجاء تثير غضب الجماهير

image

مسؤول سابق بالـ«كاف»: مباراة مصر والسنغال لن تُعاد لهذا السبب

أخبار متعلقة

gt

صورة ترصد رد فعل بدر بانون على هدف الأهلي في الرجاء تثير غضب الجماهير

image

بحكم المحكمة.. بيع ممتلكات محمد الشناوي في مزاد علني

19396084331650193194

زوجة بدر بانون تثير الجدل بالهجوم على حكم مباراة الأهلي والرجاء

201903311117221722

سيف زاهر: الأهلي بعبع أفريقيا

الأهلي-ضد-الرجاء-780x4702022_4_14_12_7

كاف: الأهلي ضيع فوزًا كبيرًا على الرجاء

163-185117-trend-khaled-al-ghandour_700x400

خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد فوزه على الرجاء