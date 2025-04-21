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الزمالك يستغيث بالرئيس السيسي.. ماذا حدث؟

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الإثنين، 21-04-2025 02:58 م

 

طالب أعضاء بمجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية متفرقة، بتطبيق ما وصفوه بـ"العدل بين الأندية في ظل المنافسة الحالية على التعاقد مع اللاعبين".

 

وناشد هشام نصر نائب رئيس النادي الأبيض الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل للحفاظ على الأندية الجماهيرية من هذه "المنافسة غير العادلة".

 

وفي تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1 مع الإعلامي عمرو أديب، قال هشام نصر نائب رئيس الزمالك: "إحنا وكنا بنلعب كان طموح اللعيبه كلها أنها عايزة تروح منتخب مصر.. الوضع ده اختلف جدا حالياً بقت اللعيبه عايزة تروح نادي بعينه".

 

وأضاف: "القيمة السوقية لجميع الدوريات بتعلى مع علو المنافسة.. عايز أقولك برشلونة كان عنده أزمة مالية كبيرة وكان عندهم مشكلة في قيد اثنين لعيبه.. تخيل مين كان أكثر داعم ليهم في القصه دي مش هتصدق؟ ريال مدريد".

 

وتابع: "ولما اتسألوا بتساندوا المنافس؟ قالوا لا طبعا ده في صالح الدوري اللي العالم كله بيتابع الديربي بتاعنا، وده هيكسبنا أكثر".

 

وأردف: "نداء لرئيس الجمهورية، لازم يبقى فيه حرص على الحفاظ على الفرق الجماهيرية والشعبية الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد والمحلة لتنعش الدوري المصري لمصلحة المنتخب المصري".

 

وأكمل: "أنا مش هفرح إني هفضل يبقى عندي فريق واحد يبقى نخلي نتائجه أفضل من منتخب مصر وهو بس اللي بيدعم ويمثل مصر فقط".

 

واختتم تصريحاته: "في أندية ورثت ديون ومشاكل غير عادية ومش هتتحل غير بدعم الدولة بكل الأندية الجماهيرية ومبقولش الزمالك فقط، لازم دعم لكل الأندية والرياضة المصرية".

 

نيرة الأحمر: أقفوا معنا زي ريال مدريد مع برشلونة

كما خرجت نيرة الأحمر عضوة مجلس الإدارة تحت السن بتصريحات مشابهة عبر قناة النادي، وقالت: "قبل البطولات الكبيرة، تقوم بعض الأندية المنافسة بالتفاوض مع نجوم الزمالك وتقديم عروض مالية ضخمة، وهو ما يؤثر على التركيز والاستقرار داخل الفريق، هذا الأمر يحدث في كل الألعاب، وليس فقط كرة القدم".

 

وأضافت: "إذا تم تطبيق العدل بين جميع الأندية، وليس فقط الأهلي والزمالك، فسيتغير الوضع كثيرًا".

 

وأكملت: "ضرب سقف الرواتب تسبب في أن بعض اللاعبين باتوا يطلبون رواتبهم بالدولار، حتى في ألعاب الصالات التي لا تدر ربحًا مثل كرة القدم، أصبح لاعبو الصالات يطالبون بمنح توقيع، وهذا أمر غير منطقي".

 

اختتمت التصريحات: "عندما مر برشلونة بأزمة سقف رواتب اللاعبين، وقف إلى جانبه ريال مدريد كما تحدث هشام نصر في تصريحاته، لأنه يعرف أن المنتخب هو الأهم، نحن في مصر نحتاج لتلك الروح".

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