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قرار مفاجئ من الفيفا يصدم الأهلي في بطولة كأس العالم

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الإثنين، 21-04-2025 01:22 م

 

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه لا توجد رعاية خاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والنادي الأهلي سيحصل على عائد مالي كبير من وراء المشاركة في البطولة ذاتها، مشيرًا إلى أن الفيفا يمنع إبرام عقود رعاية خاصة بالبطولة، بالإضافة إلى أن الأهلي سيكون لديه إعلان واحد على القميص الخاص بالفريق.

 

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ربما تكون الشركة الراعية الموجودة حاليًا على القميص هي التي ستتواجد أيضا في كاس العالم للأندية، ويتم ذلك بالتنسيق مع الفيفا".

 

وأضاف: "شركة الكرة بالنادي الأهلي تقوم بإبرام عقود رعاية، والأمر لا علاقة له بكأس العالم للأندية، والنادي لا يستطيع استغلال مشاركته في المونديال بجلب رعاة جدد".

 

وأكمل: "جلب رعاة جدد لن يكونوا موجودين على تشيرت الفريق في المونديال، وسيكون هناك راعٍ واحد على صدر التشيرت وبنسبة كبيرة سيكون هو الراعي الحالي".

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