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ريم البارودي معنديش مشكلة أكون زوجة ثانية أو رابعة

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السبت، 26-04-2025 02:30 م
تصدرت الفنانة ريم البارودي محركات البحث «جوجل» وذلك بعد حلقتها الاخيرة مع الإعلامي نزار الفارس، في حلقة من برنامجه «من قريب»، المعروض على قناة «عراق الحدث»، حيث إثارتها الجدل الواسع بسبب تصريحه على موافقتها بتعدد الزوجات، رغم أنها ترفض الزواج العرفي.
وقالت ريم البارودي، خلال حلقتها مع الاعلامي نزار الفارس حول موافقتها على الزواج من رجل متزوج: «في الوقت الحالي معنديش مشكلة أكون زوجة ثانية أو رابعة حتى.. زمان كنت أعترض لكن دلوقتي لا.. لكن تكون جوازات رسمية.. وأنا مش ضد تعدد الزيجات.. أهم حاجة الراجل يعدل ما بينهم.. لكن أنا ضد الزواج العرفي.. لأن كلمة عرفي ثقيلة على الأذن.. ومش حلوة عندنا في مصر».
وعن ملابس محمد رمضان في أمريكا ردت، :«كل واحد حر في حياته ولبسه، أنا مينفعش أنصح محمد رمضان لأن النصيحة على الملأ فضيحة، ومحمد رمضان شخص محترم وقدم واجب العزاء في والدي لما توفى، وعمل برنامج رمضان اللي فات عشان يساعد الناس ويرسم البهجة على وجوههم».

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