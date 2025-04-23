بعد وصوله لرقم غير مسبوق.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارًا، بعد انخفاضه أمس، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة بعدة بنوك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.99 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.98 جنيه للشراء، 51.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.99 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 50.99 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 50.99 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.06 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع.

قرار البنك المركزي

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.