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سيف زاهر: الأهلي بعبع أفريقيا

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الإثنين، 18-04-2022 12:00 م

نشر الاعلامى سيف زاهر تغريدة ، من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصير "تويتر"، واصفا النادي الأهلي بأنه بعبع أفريقيا.
وكتب سيف زاهر “ الأهلي بعبع إفريقيا وهو بابا الشغلانة في إفريقيا ”.
وحقق الأهلي فوزا يبدو مقلقا أمام الرجاء بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ولم يستغل الأهلي النقص العددي في صفوف الرجاء خلال النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، حيث أهدر ركلة جزاء وفشل في تعزيز تقدمه بأكثر من هدف قبل موقعة الإياب.
لقاء العودة بين الرجاء والأهلي سيقام يوم الجمعة المقبل في منتصف الليل على ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا عاصمة المغرب، ويكفي بطل إفريقيا التعادل للعبور إلى نصف النهائي.
 

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