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صورة ترصد رد فعل بدر بانون على هدف الأهلي في الرجاء تثير غضب الجماهير

سيدة عارية تمامًا داخل صندوق قمامة في أكتوبر

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صورة ترصد رد فعل بدر بانون على هدف الأهلي في الرجاء تثير غضب الجماهير

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السبت، 23-04-2022 10:59 ص
أثار النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي ، مساء الجمعة، غضب جماهير القلعة الحمراء، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة رصدت رد فعله عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل أمام نظيره الرجاء المغربي ناديه السابق ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسجل فابريس نغوما الهدف الأول للرجاء المغربي في شباك الأهلي (د 5)، وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في (د 17)، وعادل محمد عبدالمنعم النتيجة في (د 44)، حيث تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب الرجاء بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
وشعر بانون خلال مباراة الرجاء بـ "بإحساس مختلف" عندما شاهد فريقه الحالي يواجه فريقه السابق في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ورصدت عدسات الكاميرا بانون عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل وقد بدا عليه الوجوم، إلا أنه تدارك ذلك بعد تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي.
وقال بدر بانون: "مبروك لجماهير الأهلي مباراة كانت صعبة بين فريقين كبيرين، ونعدهم باللقب هذا الموسم".
وأضاف عقب نهاية المباراة: "أردت المشاركة في اللقاء وكانت مباراة بإحساس مختلف بين فريقي الأم وفريقي الحالي الذي أقدر جماهيره، وأتمنى أن يكون جمهور الأهلي متفهم الأمر والأهم التأهل".
وأوضح: "أصعب وقت؟ آخر 10 دقائق كان وقتا صعبا على النادي، لكن الفريق امتلك الخبرات وتعادلنا وهي نتيجة ساعدتنا على التأهل".
وواصل عن استقبال جمهور الرجاء له: "هذا حب بيني وبين النادي وجماهيره، كبرت في هذا النادي وجماهير النادي تقدرني مثلما يقدر جماهير الأهلي لاعبيه، وهذا ما جعل الجمهور يحبني".
وأتم: "لا أحد خذل الأهلي اليوم، الكل قاتل على الفوز، لا نتحدث عن الدفاع فقط، بل الجميع حتى في الضربات الثابتة التي تأهلنا بسببها كان الكل في كامل تركيزه".
وغاب بدر بانون عن الأهلي منذ بداية العام الجاري بسبب تأثير مضاعفات فيروس كورونا على القلب.
وسيواجه الأهلي وفاق سطيف في نصف نهائي المسابقة، بعدما تفوق الفريق الجزائري على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.


 

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