كاف: الأهلي ضيع فوزًا كبيرًا على الرجاء

الأحد، 17-04-2022
02:45 م
علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف
” على فوز الأهلي على ضيفه الرجاء
المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، مساء أمس
السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وذكر الموقع الرسمي للكاف
، أن ركلة الجزاء التي أهدرها عمرو السولية حرمت
الأهلي من فوزا كبيرا على الرجاء
المغربي.
وأوضح موقع الكاف
، أن الأهلي دخل المباراة بشكل قوي ونجح في تسجيل هدفين في
أول 23 دقيقة عن طريق عمرو السولية وحسين الشحات، وأهدر الهدف الثالث في الدقيقة
35 بعدما تلاعب أحمد عبد القادر بدفاع الرجاء
، وأطلق تسديدة مرت بجانب المرمى.
وأضاف، أن بيرسي تاو أتيحت له فرصة التسجيل في الدقيقة 35، لكن اللاعب
الجنوب إفريقي سدد الكرة في يد الحارس أنس الزنيتي، لينجح الرجاء
بعدها في إحراز
هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.
وأشار موقع الكاف
، إلى أن الرجاء
عاد بقوة في الشوط الثاني، لكنه وجد نفسه
في ورطة بعد مرور ربع ساعة باحتساب ركلة جزاء ضده وطرد مروان هدهودي، لكن عمرو السولية أهدر ركلة الجزاء في النهاية.
ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء
المغربي، الجمعة
المقبل، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري
أبطال إفريقيا.
ويكفي الأهلي التعادل في لقاء العودة، لحسم التأهل رسميا إلى الدور نصف
النهائي.