الخميس 24 أبريل 2025
توقيت مصر 18:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد خفض الفائدة.. قرار صادم من البنك المركزي لأصحاب هذه الشهادات

دينا و محمد 10 شهور في الحرام.. والزوج يضعهما على طبلية عشماوي

كهربا يثير الجدل: حسبي الله ونعم الوكيل

شاهد.. هشام جمال يغني لزوجته ليلى زاهر في حفل زفافهما

على الدنيا السلامة!.. أخ ينهي حياة شقيقه في الشارع أمام الجميع

فيديو| محمود عباس لـ حمـ.ـاس: سلموا الرهائن يا ولاد الكلب وخلصونا

الأردن يكتب نهاية الإخوان.. قرارات مفاجئة

وسائل إعلام أمريكية تنشر أوضح فيديو للحظة اغتيال السادات

محامي سارة خليفة: قريبًا سيتم إخلاء سبيلها من القضية

الإعـ.ـدام لـ 5 أشقاء في قنا

شاهد.. هشام جمال يغني لزوجته ليلى زاهر في حفل زفافهما

الخميس، 24-04-2025 01:17 م

 

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بحفل زفافها على المنتج هشام جمال، مساء الأربعاء، بمنطقة سقارة.

ونشرت إحدى المنصات على موقع "انستجرام" مقطع فيديو لـ هشام جمال وهو يغني لـ زوجته ليلى زاهر أغنية رومانسية أثناء الزفاف، وسط وسط تصفيق من الحضور.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل الزفاف بينهم يسرا ليلى علوي، باسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ولقاء سويدان وعمرو عبد العزيز، حسين فهمي، وغيرهم.

أقيم عقد قران هشام جمال وليلى زاهر الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، وشهد حضور الأصدقاء المقربين والفنانين، منهم الفنان عمرو وهبة، محمد جمعة، دنيا سامي، وأحمد صفوت، شام الذهبي إبنة أصالة.

يذكر أن هشام جمال تعاونا مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الأول والثاني.

 

إقرأ ايضا

Capture

دينا و محمد 10 شهور في الحرام.. والزوج يضعهما على طبلية عشماوي

Capture

كهربا يثير الجدل: حسبي الله ونعم الوكيل

Capture

على الدنيا السلامة!.. أخ ينهي حياة شقيقه في الشارع أمام الجميع

أخبار متعلقة

492370658_1202681541868113_1980736515186519413_n

أجواء أسطورية.. أول مشاهد من حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر

2653373_0

شاهد.. أحمد زاهر ينهار من البكاء في عقد قران ابنته على هشام جمال