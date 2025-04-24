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الأردن يكتب نهاية الإخوان.. قرارات مفاجئة

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الخميس، 24-04-2025 10:58 ص

 

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن الأردن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.

 

وقال إن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر". وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.

 

وأضاف: " جماعة الإخوان قد قامت في الليلة نفسها التي أعلن فيها عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب كميات من الوثائق من مقارها، في محاولة لإخفاء أنشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".

 

وتابع: " أنه وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة".

 

وشدد على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، موضحا أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة.

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