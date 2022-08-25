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مفاجآت.. شوبير يكشف أسماء الراحلون والقادمون للأهلي

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شوبير
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الخميس، 25-08-2022 09:05 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «محمود وحيد، انتقل لصفوف طلائع الجيش، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة»

وأوضح أحمد شوبير : «كلام كتير جدًا يصل للحقيقة عن رحيل صلاح محسن، في صفقة تبادلية».

وأردف أحمد شوبير : «الأهلي عمل نظام جديد في التعاقدات بإجراء صفقات تبادلية بدلًا من دفع أي مقابل مالي، يعني هناك كلام بيتردد أن الأهلي طلب التعاقد مع شادي حسين ومصطفى ميسي مقابل صلاح محسن وحسام حسن».

وتابع احمد شوبير: «من الممكن أن يتم إعارة محمد محمود، وسوف يتم عرض الموزمبيقي لويس ميكيسوني للبيع، واحتمال كبير جدًا بيع الجنوب افريقي بيرسي تاو، بسبب كثرة إصاباته»

وواصل أحمد شوبير : «أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، طلبه ضمن صفقة شادي حسين ومصطفى ميسي، يعني سيراميكا كليوباترا، طلب ثلاثة لاعبين مقابل لاعبين، وإذا لم يتم الموافقة على طلبه قد يدخل أحمد ريان، في الصفقة بدلًا من حسام حسن».

كما كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صفقات النادي الأهلي التي سيدعم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الاهلي أنهى صفقتي شادي حسين ومصطفى سعد (ميسي)، لاعبا نادي سيراميكا كليوباترا، ويتفاوض مع نادي انبي، لحسم صفقة مصطفى شلبي».

وأضاف أحمد شوبير : «الأهلي نفسه في صفقة محمد رضا (بوبو)، ولكن معلوماتي أن نادي فيوتشر، متمسك باللاعب.

وأضاف شوبير : «في كلام على اللاعب الأوزبكي مشاريبوف، جناح النصر السعودي، وهذا اللاعب أنا شوفته ومعجبنيش».

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتساعده على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس حديث البرتغالي ريكاردو سواريش، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة انبي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد .

وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن  ريكاردو سواريش وجه الشكر للاعبي النادي الأهلي على تحقيق الفوز على فريق انبي، مؤكداً انه النادي سيحقق جميع البطولات الموسم المقبل بعدما طرق الطاولة التي جالس بها.

وتابع، أن البرتغالي  ريكاردو سواريش عمل موقف درامي اليوم عقب المباراة، مشيراً ان ما فعله ريكاردو سواريش رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي التي ترغب في الإطاحة به عقب نهاية الموسم.

وأشار حتحوت، إلى أن البرتغالي ريكاردو سواريش واجه الناس وصل رسالة للجميع انه ليس ضعيف ولايهرب في المواقف الصعبة وانه يملك القدرة على حصد البطولات مع أي فريق يقوم بتدريبه.
 

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