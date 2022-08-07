كلمة نارية من الخطيب ويكشف موقف سواريش وسبب رحيل موسيماني

تحدث محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي في العديد من الملفات الهامة وسبب الإخفاقات ورحيل بيتسو
موسيماني
وموقف سواريش
المدير الفني للفريق الأول
جاء ذلك خلال حديثه
للجماهير في تصريحات مسجلة عبر قناة الأهلي والتي تم اذاعتها مساء أمس السبت.
وفي السطور القلية
القادمة نرصد لكم أبرز تصريحات رئيس النادي الأهلي وموقف مجلس إدارة النادي تجاه
القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الحالية.
الخطيب
: النادي الأهلي
وطني.. ولا نقبل المزايدة
أكد محمود الخطيب
رئيس
النادي الأهلي أن النادي الأهلي ملك لجماهيره وأعضاء ولا يقبل أن يتم بيعه بأي شكل
من الأشكال .
ووجه الخطيب
حديثه
للجماهير في تصريحات مسجلة عبر قناة الأهلي، قائلا: إذا كان هناك تحالف ضد الأهلي؛
ستظلون أنتم الداعم الأول والحصن والشريك والظهر والسند وقت الإخفاق، والذي هو
قليل.
وأكمل: الوقت الحالي
يحتاج تكاتف جميع عناصر الأهلي ومحبيه ونحن مجلس إدارة سنواصل عملنا بشكل أكبر
لتصحيح المسار.
وأوضح : لا أحد ينسى أن النادي الأهلي منذ نشأته عام
1907 قام على أسس وطنية واضحة ولن نسمح لأحد المزايدة على وطنيتنا وسيبقى الأهلي
داعم لكل مؤسسات الدولة وقيادات الدولة والقيادة السياسية.
واختتم الخطيب
تصريحاته قائلا : والإعلام لا يجب أن يعطي فرصة لأحد للمزايدة .
وكشف محمود الخطيب
، كواليس
حديثه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
، المدير الفني السابق للفريق، قبل رحيله عن
القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.
وقال محمود الخطيب
:
“بيتسو موسيماني
بالأرقام والتاريخ حقق نجاحات كبيرة جداً”.
وأضاف: “كان هناك
مشروع تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب وعاد موسيماني
الساعة 10 مساءً”.
وأتم: “تحدثت أنا
والسيد ياسين منصور مع موسيماني
عن أهمية المرحلة المقبلة ومدى صعوبتها وعن ماذا
يحتاج من دعم للفريق خلال الفترة المقبلة”.
وأكمل: “موسيماني
فاجأنا أن نفسيته تعبانة وأنه صحياً ونفسياً مش قادر يكمل وذلك كان مفاجأة بالنسبة
لي”.
واختتم: “أعطناه 24
ساعة لكي يفكر مرة أخرى بسبب احتياجنا الشديد له، ولكنه اعتذر وأنهينا معه كل شيء
بهدوء تام”.
الخطيب
يكشف تفاصيل
جديدة في أزمة نهائي أفريقيا
كشف محمود الخطيب
تفاصيل
أزمة نهائي دورى ابطال افريقيا امام الوداد في المغرب.
وأضاف الخطيب
:
البطولة الأخيرة في افريقيا والجميع يعرف الظروف التي حدثت ، وزير الشباب والرياضة
شكل لجنة بعد محادثات اللجنة مع كافة الأطراف جاء القرار أن الاتحاد مخطئ ولكن لم
يتم محاسبة أحد.
وأكمل : الاتحاد
الأفريقي قال مقدرين ضيق الجماهير ولكن المغرب هي الوحيدة التي تقدمت بالاستضافة
وتم تقديم اقتراحات وتم العمل بها مثل عودة مباراتي النهائي.
وأردف الخطيب
: هناك
تربص واستهداف وعلى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام التدخل ومحاسبة المخطئين وتقدمنا
بشكوى للمحافظة على شبابنا وبيوتنا هناك ألفاظ تدخل بيوتنا بدون محاسبة.
الخطيب
يكشف سر تخوف
سواريش
ويدعو الجماهير عدم منح الفرصة لهدم الأهلي
وكشف محمود الخطيب
، عن
سر تخوف البرتغالي ريكاردو سواريش
، المدير الفني للفريق في القلعة الحمراء، خلال
الفترة الحالية.
وقال محمود الخطيب
:
“تأخرنا في قرار خوض المباريات للناشئين وذلك تقديرا للاعبين الذين خاضوا مباريات
على مدار 3 مواسم متلاحمة.
وأتم: “ريكاردو سواريش
كان متخوف بشكل كبير من النتائج ولكن النتائج ليست هدفا لنا في الفترة الحالية
ولكن هدفنا الاستعداد للموسم الجديد”.
الخطيب
: الأهلي ليس
سليط اللسان وصوته عالي في الحق
أكد محمود الخطيب
، أن
هناك العديد من العوامل التى تحاول النيل من النادى الأهلى بادعاء أكاذيب بأن مجلس
الإدارة ضعف وغير قادر على مواجهة المنافسين والتصدى لأى محاولة ضد النادي.
وقال الخطيب
: الأهلى
ليس سليط اللسان وصوته عالى فى المطالبة بحقه كاملا .
ووجه محمود الخطيب
رسالة
الى جماهير النادى الأهلى بعدم السماح لاى شخص يحاول هدم النادى من خلال ترديد
الشعارات الزايفة .
الخطيب
يعدد أخطاء كارثية لـ اتحاد الكرة
وقال محمود الخطيب
، إنه
طالب بإراحة اللاعبين بعدما ارهقوا على كافة المستويات الذهنية والبدنية طوال
الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف الخطيب
: الجميع
حزين و الجماهير ليست متعودة على الإخفاق لكن هي كرة القدم.
محاسبة اتحاد الكرة
وأكمل : اتحاد الكرة المصري
من واقع مسؤوليته تطوير الكرة المصرية والنادي الأهلي جزء من الجمعية العمومية
ولنا الحق في محاسبة الاتحاد.
وعن أخطاء الاتحاد قال
: لاحظنا رسوم قيد اللاعبين هناك أندية لا تدفع والاتحاد يضغط علينا للحصول على
حقه ولكن لا يقوم بذلك علي باقي الأندية وفتح المقر لتسجيل اللاعبين.
الخطيب
: انتظروا
صفقات نارية في الأهلي
وجه محمود الخطيب
رئيس
النادى الأهلي رسالة الى جماهير النادى الأهلى بعدم السماح لاى شخص يحاول هدم
النادى من خلال ترديد الشعارات الزائفة.
وقال الخطيب
: انتقد
وحقك انك تنتقد وتغضب لمستوى النادي ولكن لا تسمحوا لأى فرد يهدم النادى.
وأوضح الخطيب
أن
الفريق تعرض لظروف صعبة للغاية واللاعبين تعرضوا لضغوط كبيرة ولكنى لا أقدم مبررات
ولكن أعرض هذا الأمور الحقيقية.
وأشار محمود الخطيب
أن
الإدارة ستقوم بدعم الفريق بمجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يحتاجهم
الفريق فى بعض المراكز التى يحتاج فيها الى تدعيم.
الخطيب
يكشف سبب
الإخفاقات الأخيرة لـ النادي الأهلي
أكد محمود الخطيب
أن
النادي الأهلي لعب كأس العالم للأندية باللاعبين الناشئين بسبب مشاركة منتخب مصر
في بطولة أمم أفريقيا.
وأضاف الخطيب
: الأهلي
فضل مصر وأثبت أن مصر قبل الجميع ولم نعلق ولم نتحدث عن الأمر وهذا دورنا الوطني
.، دور لا يعترض ويساهم مع الوطن .
وأكمل: الهجوم علي
اللاعبين أعلم انه من حب الجماهير فيهم وثقتهم في قدراتهم وإمكانياتهم وهذا ما
اخبرتهم انه من حب الجماهير يأتي الهجوم لأنني كنت لاعب واعرف ذلك.
وأوضح : هم نفس
اللاعبين الذين وصلوا إلى ثالث العالم.
الخطيب
: التقصير لن
يستمر طويلا
أكد محمود الخطيب
رئيس
مجلس ادارة النادي الأهلي أن هناك تقصير حدث خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن
المارد الأحمر لن يستمر في فقدان البطولات طويلا.
وأضاف الخطيب
: سنسأل
عن الإخفاقات أمام أنفسنا وأمام الجمهور ونعد بتصحيح المسار.
وأكمل حديثه موجها
حديثه لجمهور المارد الأحمر: “أسعدناكم في العديد من البطولات وحققنا ألقاب عدة
وهناك تقصير على مدار الشهور الثلاثة الماضية”.