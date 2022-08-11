شاهد.. انفعال صلاح محسن على «سواريش» ورفض مصافحته

الخميس، 11-08-2022
09:02 ص
انفعل صلاح محسن
مهاجم
النادي الأهلي علي ريكاردو سواريش
المدير الفنى فى مباراة المصري.
ورفض صلاح محسن
مصافحة
سواريش
بسبب إستبداله فى مباراة الأهلي والمصري.
ويستعد البرتغالي روي
فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، لزيارة ناديي الزمالك والأهلي
يومي الخميس والجمعة المقبلين، استكمالا للخطة التي وضعها للتواصل مع جميع مدربي
الدوري الممتاز.
وتتضمن زيارة فيتوريا
لـ نادي الزمالك غدًا الخميس، لقاء بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر والجهاز
الفني للفريق الأبيض بقيادة فيريرا.
أما زيارة النادي
الأهلي، والتي تجمع فيتوريا وريكاردو سواريش
، المدير الفني للفريق الأحمر، يوم
الجمعة المقبل، فقد تحددت بناء على التنسيق بين الطرفين نظرا لانشغال المارد
الأحمر بمباراة المصري البورسعيدي للحصول على راحة غد الخميس.
وتستمر زيارات فيتوريا
لكل أندية الدوري المصري على مدار الأيام المقبلة، بعدما افتتح جولاته بزيارة
أندية الإسكندرية مطلع الأسبوع الجاري.