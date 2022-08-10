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مدرب الأهلي يقرر الإطاحة بـ 8 لاعبين

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سواريش
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الأربعاء، 10-08-2022 10:01 ص
كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أسماء اللاعبين المقرر استبعادهم من القائمة الإفريقية لـ النادي الأهلي بفرمان من البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC: “إدارة النادي الأهلي بدأت تغير خطة الإستراتيجية المتعلقة بالتدعيمات فى الموسم الجديد بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه لاعبو فريق الشباب خلال مباراة الاتحاد السكندرى”.

وتابع: “القائمة الأفريقية سوف تشهد استبعاد بعض اللاعبين أمثال محمد محمود ومحمود وحيد وميكيسوني ومحمود كهربا ووليد سليمان بعد إعلانه الاعتزال نهاية الموسم الجاري بجانب بعض الأسماء المرتبط تواجدها بعدم وجود عروض خارجية مثل بيرسي تاو وأليو ديانج وحسين الشحات”.

وأضاف: “سواريش وافق على قيد خماسي الشباب فى قائمة الفريق الإفريقية وهم: محمد أشرف - زياد طارق - أحمد سيد غريب - محمد مغربي - أحمد نبيل كوكا”.

واختتم: “النية تتجه حالياً داخل النادي الأهلي إلي تقليل عدد الصفقات التى كان ينوي إبرامها فى الموسم الجديد وستكون الأولوية للاعبى فريق الشباب”.

 

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