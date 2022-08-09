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فرج عامر يعلن أسماء 9 صفقات في الأهلي

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فرج عامر
Native
Teads
الثلاثاء، 09-08-2022 09:06 ص
أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق الجدل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن انتقال اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وشهدت الأيام الماضية إعلان فرج عامر حصول النادي الأهلي على توقيع عدد من اللاعبين لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعلى رأسهم محمد حمدي ظهير بيراميدز ومصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي ومحمد رضا بوبو وأحمد عاطف لاعبي فيوتشر ومصطفى الزناري وعمرو السيسي لاعبي طلائع الجيش ومصطفى ميسي وشادي حسين لاعبي سيراميكا كليوباترا بالإضافة إلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز


وكان فرج عامر قبل عدة أيام أعلن حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي ولكن الأمر لم يحدث خاصة بعد وجود أنباء قوية تفيد بانضمامه إلى الجزيرة الإماراتي .
 

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