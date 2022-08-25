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رد فعل عنيف من سواريش بعد علمه بالرحيل عن الأهلي

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سواريش
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الخميس، 25-08-2022 08:54 ص


قال حسين غريب مراسل برنامج الماتش، إن النادي الأهلي استحق الفوز في مباراة اليوم على إنبي، بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري.

وأضاف غريب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن العصبية ظهرت على سواريش خلال مباراة انبي، رغم خسارة الفريق بطولة الدوري، مؤكداً أن معاون سواريش هو من يقوم بتحفيز اللاعبين وإعطاء التعليمات لهم بدلاً من سامي قمصان المدرب المساعد.

وأشار غريب، أن سواريش أن لديه معلومة أنه كان السبب الرئيسي في الخلاف الذي حدث بين إدارة الأهلي برئاسة الخطيب وشركة الكرة برئاسة ياسين منصور، والتي تقدمت باستقالتها.

وواصل، أن سواريش لديه معلومة أنه سيرحل عن الفريق لذلك رفض الاستماع لحديث بعض الصحفيين خلال المؤتمر ولكنه هو الذي طالب الحديث وعدم مقاطعته بعدما أكد انه قادر على تحقيق البطولات وانه لدية خبرات في مجالات التدريب وانه بملك الشجاعة وانه ليس ضعيف فنياً في مجال التدريب.

وتوقع غريب أن سواريش سيتم اقالته خلال الساعات المقبلة، بعد جلسة محمود الخطيب ولجنة الكرة والتي عقدت اليوم وأنها ستعلن قرارتها خلال نهاية بطولة الدوري.
 

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