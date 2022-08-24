بالأسماء.. الأهلي ينهي 4 صفقات نارية

الأربعاء، 24-08-2022
01:13 م
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي ، عن صفقات
النادي الأهلي لتدعيم الفريق الأول
لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وكتاب مهيب عبدالهادي ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
قائلا : " صفقات
الأهلي سيعلن عنها خلال ساعات محمد صبحي حارس الزمالك
السابق، و ميسي
لاعب سيراميكا كليوباترا، ومصطفى شلبي نجم إنبي ، وشادي حسين مهاجم
سيراميكا كليوباترا ، ورتوش قليلة لبوبو لاعب فيوتشر ".
وعلى جانب أخر ، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره
فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين ببطولة الدوري الممتاز للموسم
الحالي 2021-2022.
وفاز الأهلي علي إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور الأول عن طريق علي معلول “
هدفين ” ومصطفي شلبي للنادي البترولي .
ويسعي الأهلي إلى تحقيق الفوز على انبي من أجل العودة للانتصارات مرة أخري
بعد التعادل في مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري.
ويحاول إنبي اقتناص الثلاث نقاط من النادي الاهلي للإبتعاد عن منطقة الهبوط.
ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 64 نقطة ، وجاء إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة .