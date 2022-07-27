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بعد استقرار الإدارة على رحيله.. سواريش يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة

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سواريش
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Teads
الأربعاء، 27-07-2022 09:06 ص

كشف الإعلامي مجدي عبدالغني، عن قرار البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي، بمنح الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق، فرصة أخيرة خلال المباريات المقبلة رغم الاتفاق على رحيله.

وقال عبدالغني في تصريحات عبر برنامجه “ملعب البلدوزر” المُذاع عبر قناة “الشمس”: “سواريش قرر منح الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق فرصة أخيرة خلال المباريات المقبلة”.

وتابع: “رغم أن هناك اتفاق تام على رحيل ميكيسوني من الأهلي الصيف الجاري، إلا أن المدرب البرتغالي للأهلي الذي تولى المسؤولية مؤخرًا أكد أنه سيمنح ميكيسوني فرصة أخيرة ليُشاهده على الطبيعة، قبل رحيله بشكل رسمي”.

واختتم: “يرى سواريش أن الغيابات التى يُعاني منها الأهلي الفترة الأخيرة في مركز الأجنحة تحتم منح ميكيسوني فرصة للتعبير عن نفسه، وربما ينجح في تغيير الصورة المأخوذة عنه”.
 

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