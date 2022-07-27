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ضغوط على بن شرقي لعدم الانضمام للأهلي.. ورجل أعمال يدفع له 200 ألف يورو

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فرج عامر:

ضغوط على بن شرقي لعدم الانضمام للأهلي.. ورجل أعمال يدفع له 200 ألف يورو

المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك
أشرف بن شرقي
Native
Teads
الأربعاء، 27-07-2022 08:57 ص

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، على مستجدات ضم أشرف بن شرقي للنادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب: "‏في ضغوط كبيرة جدا من أندية سعودية ليتراجع بن شرقي عن تعاقدة مع الأهلى، بن شرقي لن يبيع الاهلي".
وأكد الإعلامي إسلام صادق، أن شركة الأهلي برئاسة ياسين منصورـ تحاول إبرام صفقة سوبر، بالتعاقد مع بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في الموسم القادم للإعلان رسمياً عن بدء عملها في القلعة الحمراء بقوة بعد تسلم المهمة بشكل رسمي في شهر يوليو الجاري.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "تن" : "رئيس شركة الأهلي لكرة القدم بالنادي ترغب في ضم المغربي الدولي أشرف بن شرقي عقب انتهاء عقده مع الزمالك ورحيله عن مصر رسمياً مما دفعه لمطالبة أمير توفيق مدير التعاقدات برفع سقف ضم بن شرقي في الساعات الماضية والتواصل مع رشيد شقيق بن شرقي لإقناعه بارتداء الفانلة الحمراء".

وتابع: "الأهلي عرض على شقيق أشرف بن شرقي مبلغ مليون و600 ألف يورو في الموسم من أجل الانتقال للقلعة الحمراء على أن يتحمل أحد رجال الأعمال الأهلاوية مبلغ 200 ألف يورو خارج العقد ليصل الإجمالي إلى مليون و800 ألف يورو راتباً سنوياً لحسم الصفقة".

وكان أشرف بن شرقي قد رحل عن نادي الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بشكل رسمي.
 

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