«رحيل سواريش و13 لاعبًا».. شوبير يكشف ما حدث في اجتماع إدارة الأهلي

الأربعاء، 03-08-2022
02:29 م
أكد
الإعلامي أحمد شوبير
، أن الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي الأهلي في الساعات
الماضية كان في غاية الأهمية.
وقال
شوبير
في تصريحات اذاعية: "الاجتماع كان في غاية الأهمية وذلك من أجل تهدئة
الأمور داخل القلعة الحمراء ونبذ الخلافات بين أعضاء المجلس".
وأضاف
أحمد شوبير
: "كانت هناك بعض التصريحات التي اطلقها محمد الدماطي عضو مجلس
الإدارة عبر السوشيال ميديا، تسببت في غضب البعض، ولكن حدث تصالح بين الجميع
وانتهى الأمر".
وتابع:
"ما تردد عن تفكير الأهلي في رحيل 13 لاعبا ليس له أي أساس من الصحة، ولم يتم
الاستقرار على قائمة الراحلين".
واختتم:
"سواريش
مستمر في منصبه، والجميع عليه أن يتذكر أن فيريرا في بداية مهمته مع
القلعة البيضاء وجد بعض الصعوبات في تحقيق الانتصارات قبل أن يتأقلم على الأجواء
ويصبح الأفضل في مصر".