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«سواريش» لـ أمير عابد: ما تفعلونه ليس كرة قدم

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سواريش
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الإثنين، 01-08-2022 08:58 ص

كشف أمير عابد، لاعب نادي المقاولين العرب، عن الحديث الذي دار بينه وبين البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب سلبياً، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 21، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير عابد في تصريحات عبر برنامج "في الملعب وأنت سايق" عبر إذاعة ميجا اف ام: “لعيبة الأهلي كلها في حالة بدينة غير جيدة لاعبي الأهلي كلها بلا استثناء مجهدين”.

وتابع: “ليس ذلك الأهلي الذي كنا نواجه مسبقا، ومحمد عودة بين الشوطين قال ان الأهلي مجهد جدا لو مكسبناش دلوقتي هنكسب امتى ”.

وعن حديثه مع سواريش اختتم: “في البداية رفض السلام وقال ما تفعلوه ليس كرة قدم، وقلت له ننافس على الهبوط والأهلي ينافس على الدوري ومن الطبيعي أن نقوم بعمل ذلك وفي النهاية حصلتوا على وقت أكثر بكثير”.
 

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