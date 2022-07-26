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مفاجأة.. الأهلي يعلن خروج 8 لاعبين من الموسم قبل مواجهة المقاصة

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الاهلي والمقاصة
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Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 09:38 ص
اعترف الجهاز الفني للفريق الأحمر أن هناك 7 لاعبين على الأقل انتهى موسمهم الرياضي، وهم عمار حمدي وحسين الشحات وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبدر بانون، بجانب صعوبة لحاق أحمد نبيل كوكا بباقي المباريات بسبب الإصابات.
ويواجه النادي الأهلي، مساء غد الأربعاء، نادي مصر المقاصة في المباراة التي ستجمعهما بمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري، على ملعب المقاولون العرب.

يواجه الأهلي المقاصة، غدا الأربعاء 27 يوليو 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة على قناة “أون تايم سبورت”.

 

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