قبل مباراة القمة.. إدارة الزمالك تطرد أميز عزمي مجاهد من النادي بعد الفضيحة

أثارت تصريحات أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق لفريق الزمالك، أزمة كبرى داخل أروقة القلعة البيضاء.

وكان أمير عزمي مجاهد خرج في مقابلة تلفزيونية ليفتح فيها النار على الكثير من الأطراف في نادي الزمالك.

وجاء ذلك بعد رحيل المدرب السويسري كريستيان غروس عن الفريق، والتعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلا منه.

وذكرت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على تحويل أمير عزمي مجاهد للتحقيق من قبل الشؤون القانونية في النادي، مع إصدار قرار ضده بعدم العمل في القلعة البيضاء مرة أخرى، حسبما ذكر موقع "في الجول".

وفي سياق متصل، أوضح موقع "يلا كورة" أن قرار تحويل أمير عزمي مجاهد للتحقيق جاء بصفته عضواً عاملاً في النادي، وبسبب "إفشاء أسرار العمل، وهو ما يصنّفه مجلس الإدارة نوع من خيانة الأمانة وعدم احترام مواثيق العمل الرسمية".

وأضاف نقلاً عن مصدر مطلع في الزمالك أن هناك "حالة من الغضب داخل مجلس إدارة الزمالك من تصريحات أمير عزمي مجاهد التي جاءت انتقامية من النادي وهدفها هز استقرار الفريق في مرحلة هامة من الموسم".

وأوضح المصدر: "أمير عزمي مجاهد أساء لصورة النادي في الإعلام من خلال تصريحاته التلفزيونية التي افتقدت للاحترافية ولم تحترم مشاعر جماهير النادي ولا مجلس الإدارة ولا اللاعبين الذين فوجئوا بالتصريحات الأخيرة للمدرب العام السابق".

وأنهى قائلاً: "أمير عزمي حصل على مستحقاته لدى النادي بقيمة 150 ألف جنيه قبل ظهوره التلفزيوني، مما يؤكد أن تصريحاته مغلوطة وكلها مخالفة للحقيقة".

يذكر أن تلك الأزمة جاءت في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك لمباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز، يوم السبت المقبل.