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شوفتها بالصدفة وانا في البلد.. زيزو يكشف مفاجأة عن كيفية ارتباطه بزوجته(فيديو)

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الإثنين، 17-02-2025 01:07 م

 

 

كشف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الكروي بنادي الزمالك لأول مرة عن كواليس تعرّفه على زوجته هدى.

 

وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة":"أنا كنت راجع من البرتغال أجازة، وماشي بالعربية في البلد، لقيت واحدة ماشية من جنبي لأول مرة أشوفها، وعجبتني جدًا، في الوقت ده طبعًا مكانش ينفع أوقفها وأكلمها، فكنت بفكر إزاي أوصل ليها بطريقة محترمة".

 

وأضاف:"كان معايا صاحبي في العربية، قولتله إحنا هننزل بعد 10 دقايق عشان أجيب أختي الكبيرة، وفعلاً كلمت أختي، قلتلها شوفت بنت عجبتني جدًا، عايزك تروحي تكلميها وتشوفي ممكن نوصّل لأهلها إزاي".

 

وتابع:"سبحان الله كان معاها أخوها الصغير، ومعرفتش وقتها إذا كانت متجوزة ولا لا، اختي راحت وكلمتها، وخدت رقم والدها وكلمناه، واكتشفنا إنه يعرفنا كويس، ومن هنا، الأمور مشيت بسرعة كبيرة، فترة الخطوبة والجواز كلها خدت 3 شهور بس، وبعدها كتبنا الكتاب على طول".

 

وواصل نجم الأبيض:"لما اتجوزنا، لقيت أهلها شبه أهلي بالضبط، هي متربية جدًا على الأصول، وبنت بلد، أنا كنت عايش في أوروبا 7 سنين، شوفت كل حاجة، لكن كنت بدور على حد شبه أمي وأختي، وفعلاً لقيت ده كله في هدى".

 

وعن علاقة زوجته بكرة القدم، قال: "أهلها ملهمش في الكرة خالص، وهي أصلاً مكانتش تعرف مين بيلعب فين، لا أهلي ولا زمالك، حتى لما دخلت بيتهم محدش سألني عن الكورة، لكن بعد الجواز، بدأت تتابع الكورة وتحولت لواحدة كروية جدًا".
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